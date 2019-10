Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Buntekuh / Diebstahl von Schmuck aus einem Verkaufsstand - Zeugenaufruf

Lübeck (ots)

Die Ermittler der Polizeistation Buntekuh bearbeiten zurzeit den Diebstahl zahlreicher Schmuckgegenstände, die am Mittwoch, 02.10.2019, im Citti-Park Lübeck aus der Vitrine eines Verkaufsstandes entwendet wurden.

Bei der Geschädigten des Diebstahls handelt es sich um eine selbständige Goldschmiedin, die im Rahmen der "Aktion Feinart" in der Ladenpassage im Herrenholz einen Verkaufsstand betrieb.

In der Zeit von circa 19.00 bis 20.00 Uhr herrschte der Goldschmiedin zufolge reger Kundenverkehr an ihrem Stand. In dieser Zeit muss es dem / den Täter/n unbemerkt gelungen sein, sich weit genug über den Tresen zu beugen, um an den für Kunden eigentlich nicht zugänglichen Schaukasten zu gelangen.

Der Geschädigten wurden insgesamt 10 Halsketten und vier Ohrringe entwendet. Den Verkaufswert der handgefertigten Schmuckstücke beziffert die Goldschmiedin auf zusammen 4.800,- Euro.

Der sachbearbeitenden Polizeistation Buntekuh liegen nunmehr Fotos der entwendeten Schmuckstücke vor. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen des Vorfalls, aber auch Personen, denen die abgebildeten Halsketten oder Ohrringe zum Verkauf angeboten wurden oder noch werden, sich unter 0451 - 31 70 1000, unter buntekuh.pst@polizei.landsh.de oder direkt bei der Polizei in der Karavellenstraße 5a zu melden.

