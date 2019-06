Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mofa-Fahrerin stößt mit Pkw zusammen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, um 09:40 Uhr, bog die 67-jährige Fahrerin aus Bottrop mit ihrem Kleinkraftrad von der Prosperstraße, nach rechts in die Menzelstraße ab. Hier stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 71-jährigen Bottroperin zusammen. Die Mofa-Fahrerin wurde mit Schmerzen im Bein in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand 1.400 Euro Sachschaden.

