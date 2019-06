Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Nackter Jogger in der Hohe Mark

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 21.30, joggte eine 19-jährige Dorstenerin in einem Waldstück in der Hohe Mark im Bereich der Lippramsdorfer Straße. Hier kam ihr ein ebenfalls joggender nackter Mann entgegen. Der Mann lief an ihr vorbei und bog dann in einen anderen Waldweg ab. In der Nähe befindet sich ein Parkplatz, auf dem ein schwarzer VW Up und ein roter Kastenwagen zu dieser Zeit standen. Die 19-Jährige beschreibt den Mann als etwa Mitte 50 bis Anfang 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine stabile Figur mit Bierbauch und dunkelblondes, schütteres Haar. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell