POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Autohaus in Elsfleth

Delmenhorst (ots) - Einen Einbruch in ein Autohaus in Elsfleth hat es in der Oberrege gegeben. Bislang unbekannte Täter verschafften sich dabei am Montag, 09. Juli 2018, gegen 03:00 Uhr, Zutritt zu den Geschäftsräumen und ließen sich auch vom ausgelösten Alarm nicht an der Durchsuchung hindern.

Sie suchten etliche Packungen Zigaretten zusammen und verließen den Tatort noch vor dem Eintreffen der Polizei. Aufgrund der Vielzahl an Packungen wurde davon ausgegangen, dass größere Taschen oder Säcke zum Abtransport genutzt wurden.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04404/2263 mit der Polizei Elsfleth in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell