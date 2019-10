Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Von einem oder einer Unbekannten angefahren und leicht verletzt wurde eine 21-jährige Radfahrerin am Montag, 21. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße Ecke Caubstraße. Die Frau aus Essen war gegen 20.40 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Caubstraße wurde sie von einem dunklen BMW angefahren. Die Radlerin stürzte zu Boden. Der Autofahrer oder die Autofahrerin verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) entgegen.

