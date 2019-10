Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rauschmittel-Zufallsfund bei Wohnungsbrand

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Brände haben am Wochenende die Brandermittler der Polizei beschäftigt. Zunächst war am Freitagnachmittag, 18. Oktober 2019, gegen 15.30 Uhr in Abwesenheit des Mieters ein Feuer in einer Wohnung an der Gartenstraße ausgebrochen. Alle übrigen Mieter konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Kurz darauf geriet in einer Wohnung an der Bronner Straße gegen 16.40 Uhr eine Fritteuse in Brand. Die 75-jährige Bewohnerin konnte die Flammen selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen. Weil sie jedoch eine Rauchgasvergiftung erlitt, brachte ein Rettungswagen die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden am Gebäude.

Zum dritten Brandort an der Hermannstraße rückten die Einsatzkräfte am Sonntagvormittag, 20. Oktober 2019, um 11.20 Uhr aus. Schnell stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf dem Herd der Auslöser für das Feuer gewesen war. Bei der Begehung der Wohnung eines 25-jährigen Gelsenkircheners stießen die Beamten auf diverse Betäubungsmittel und eine Softairwaffe, die sichergestellt wurden.

