POL-OS: Bohmte: Erfolgreiche Ermittlungsarbeit der Polizei

Bohmte (ots) - Nach einer Serie von Einbrüchen gelang es der Bohmter Polizei nun eine Gruppe von fünf Tatverdächtigen zu ermitteln. Die fünf jungen Bohmter im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sind demnach verantwortlich für eine Vielzahl von Einbrüchen, die zwischen Oktober und November im Bohmter Ortsgebiet verübt wurden. Zur Last gelegt werden dem Quintett u.a. ein Einbruch in die Bohmter Oberschule Anfang Oktober, bei dem neben diversen anderen Gegenständen auch sieben Laptops und Schlüssel für die Schließanlage erbeutet wurden. Es folgten weitere Einbrüche und Sachbeschädigungen zum Nachteil der Oberschule. Bei einem Einbruch in das Bohmter Hallenbad gelangten die jungen Männer an Bargeld, das schließlich in Osnabrück "verjubelt" wurde. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zu den Tätern, bei daraus resultierenden Wohnungsdurchsuchungen wurde diverses Beweismaterial aufgefunden, welches den Tatverdacht erhärtete. Selbst als die Gruppe bereits wusste, dass gegen sie ermittelt wird, wurden weitere Taten verübt. Letztendlich werden den fünf Personen aktuell etwa 30 Einbrüche in Gebäude und Pkw angelastet. Die Ermittlungen der Bohmter Polizei dauern an.

