POL-OS: Bohmte - Zeugen gesucht

Bohmte (ots) - Ein junger Mann ist in der Nacht zu Samstag auf seinem Heimweg von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der junge Mann war in der Nacht, zwischen 1 und 2 Uhr, auf dem Weg vom Bahnhof/ Am Schwaken Hofe in Richtung Konrad-Adenauer-Straße als er tätlich angegriffen wurde. Er wurde bei dem Angriff verletzt und mußte in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bohmte unter 05471 9710 in Verbindung zu setzen.

