Osnabrück (ots) - Ein roter Pkw hat am Montagmorgen gegen 09.50 Uhr eine junge Frau auf der Alten Poststraße/ Einmündung Luisenstraße angefahren. Die Frau war mit dem Rad in Richtung Berliner Platz unterwegs, als sie seitlich von dem Auto berührt wurde. Die junge Frau stürzte und verletzte sich. Der Fahrer des roten Pkw (Mann, ca. 60 Jahre alt, graue Haare, Vollbart) fragte kurz, ob alles in Ordnung sei und fuhr dann weiter in Richtung Luisenstraße davon. Der Vorfall wurde von zwei männlichen - namentlich nicht bekannten Personen- beobachtet, die sich auf dem Platz vor dem Gebäude der Stadtwerke aufhielten. Diese Männer und/oder weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0541 327 2215 oder 0541 327 2315 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell