POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Lagerhalle

Wallenhorst (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Daimler-Benz-Straße in eine Lagerhalle ein. Dort wurden drei Fahrzeuge aufgebockt und die Reifen samt Felge entwendet. An zwei der Autos bauten die Eindringlinge die Frontscheinwerfer aus und nahmen sie mit. Doch damit nicht genug: Auch einen Geschirrspüler, ein Werkzeugwagen und zwei Hebebühnenstempel ließen die Einbrecher mitgehen. Zum Abtransport dürften sie ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Bramsche unter 05461 915300.

