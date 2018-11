POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Sonntag beging ein junger Mann mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den 20-Jährigen stellen und in Gewahrsam nehmen. Er ist dringend verdächtig, in der Adolfstraße an mindestens acht Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten zu haben.

