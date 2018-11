POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots) - Ein Wohnhaus in der Straße An der Landwehr erhielt am Wochenende ungebetenen Besuch. Unbekannte hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher dabei fündig wurden, ist momentan noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541-3273203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell