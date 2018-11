POL-OS: Osnabrück: Raub eines Handys

Osnabrück (ots) - Ein Radfahrer ist am Samstagabend in der Ernst-Sievers-Straße Opfer eines Raubdeliktes geworden. Der 42-jährige Osnabrücker war gegen 21.45 Uhr in Richtung Illoshöhe unterwegs, als er etwa in Höhe der Montessori-Schule von drei unbekannten Männern angehalten und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Der Radfahrer glaubte zunächst an einen üblen Scherz, wollte weiterfahren und wurde aber in der Folge von dem Trio vom Fahrrad und zu Boden gerissen. Danach nahmen die Täter dem Mann dessen Samsung Galaxy S7 ab und liefen davon. Das Opfer musste später aufgrund einer leichten Kopfverletzung von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt werden. Die drei Räuber waren etwa 175 bis 180cm groß und dunkel gekleidet. Ein Täter trug eine nicht näher bekannte Maskierung. Hinweise zu dem Straßenraub nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541-3273203 entgegen.

