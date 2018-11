POL-OS: Osnabrück: Aktionstag "Nein zu häuslicher Gewalt"

Aktionstag gegen Gewalt an Frauen Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Unter dem Motto "Null cm Toleranz - Nein zu häuslicher Gewalt" verteilten am Samstag die Polizei gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern und Partnerinnen Postkarten und Schlüsselanhänger in Form eines Plastikhäuschens, aus dem ein Maßband herausgezogen werden kann. Die symbolische Aktion hatten die Beratungs- und Interventionsstellen (BISS) für Opfer von häuslicher Gewalt in Stadt und Landkreis Osnabrück gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück sowie dem Fachzentrum für Täterarbeit (Faust) auf die Beine gestellt. Bürgermeisterin Birgit Strangmann erklärte in Ihrer Rede auf dem Nikolaiort in Osnabrück, dass es wichtig sei, weiterhin auf das Thema aufmerksam zu machen. Katja Weber-Khan, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Osnabrück, dankte der Firma Schäffer, dass sie erneut ihre Fassade zur Verfügung gestellt hatte, um an einem zentralen Ort die Fahne von Terre des femmes für ein freies und selbstbestimmtes Leben von von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zu hissen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell