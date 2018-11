POL-OS: Osnabrück - Roter LKW flüchtig

Osnabrück (ots) - Am Samstag ereignete sich gegen 10.09 Uhr eine Unfallflucht auf der Straße An der Blankenburg. Ein roter LKW mit Anhänger war gegen ein Zaunelement gefahren und hatte dann seine Fahrt in Richtung stadteinwärts fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei unter 0541 327 2315 oder 0541 327 2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell