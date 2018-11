POL-OS: Wallenhorst - Baumaterialien und Werkzeuge erbeutet

Wallenhorst (ots) - Eine Baustelle an der Einmündung Lechtinger Kirchweg/Bäckerskamp, geriet in der Nacht zu Sonntag ins Visier unbekannter Täter. Diese brachen zwischen 23.15 Uhr (Samstag) und 06.30 Uhr (Sonntag) mehrere "Anbaukisten" auf und stahlen Baumaterialien und Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Wallenhorst, Telefon 05407/81790.

