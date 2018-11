POL-OS: Bissendorf - Einbruch in Wulften

Bissendorf (ots) - Am Buerschen Weg drangen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in eine Küchenfirma ein und durchsuchten die Büroräume. Sie entwendeten Bargeld, ein Handy und ein Radio. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Melle unter 05422 920600 entgegen.

