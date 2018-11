POL-OS: Berge - Werkzeug gestohlen

Berge (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hebelten unbekannte Täter in der Dalverser Straße die Tür einer Wagenremise auf und gelangten in die als Werkstatt genutzten Räume. Neben zwei Motorsägen und einem Ladegerät nahmen die Einbrecher auch eine Flex und Akkus mit. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei Bersenbrück unter 05439 9690.

