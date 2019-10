POL-KN: Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz - Versuchter Raub auf Kiosk

Am Samstag gegen 14:30 Uhr betrat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger den Kiosk in der Laube auf Höhe der Lutherkirche und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Beschäftigte hierauf nicht reagierte, drängte der Tatverdächtige ihn in den Verkaufsraum und versuchte durch Manipulation mit dem Messer die Kassenschublade selbst zu öffnen. Nachdem dies nicht zum Erfolg führte, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute zu Fuß in Richtung Lutherkirche. Der Tatverdächtige soll etwa 25-30 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, von kräftiger, sportlicher Statur gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit dunkler Jogginghose, beigefarbener Stoffjacke, maskiert mit schwarzer Mütze und schwarzem Schal und trug einen weißen Mundschutz. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben bzw. sachdienliche Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

Konstanz - Angriff auf Rollerfahrer

Am Samstag gegen 22:10 Uhr fuhr ein 32 jähriger Mann mit seinem Roller auf der Riedstraße in Fahrtrichtung Max-Stromeyer-Straße. Auf Höhe der Kreuzung zur Brandenburger Straße musste er verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern. In diesem Moment trat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger mit dem Fuß gegen den Rollerfahrer, so dass dieser vom Roller fiel und auf die Straße stürzte. Die Hintergründe des Angriffs sind völlig unklar. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Brandenburger Straße/Mannheimer Straße. Der Rollerfahrer wurde durch den Angriff leicht verletzt und wurde zur Überwachung stationär im Krankenhaus Konstanz aufgenommen. Der Tatverdächtige hatte blonde Haare und trug eine gelb/blaue Daunenjacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Angriff beobachtet haben bzw. sachdienliche Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-0 erbeten.

Stockach - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag gegen 22:45 Uhr drangen zwei bisher unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Brodmannstraße ein, in dem sie mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentüre aufhebelten. Das gesamte Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Da sich die Eigentümer im Urlaub befanden, lässt sich der genaue Diebstahlsschaden bisher nicht beziffern. Vermutlich wurde aber zumindest ein Silbertafelbesteck entwendet. Als Vorbereitungshandlung waren die beiden Tatverdächtigen bereits gegen 20:15 Uhr am Wohnhaus und hatten an der Gebäuderückseite einen Bewegungsmelder abgeschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in der genannten Zeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771/9391-0 erbeten.

Wahlwies - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 17:20 Uhr fuhr eine 76 jährige Frau mit ihrem Pkw Renault Megane auf dem Verbindungsweg von Steißlingen in Richtung Wahlwies. An der Einmündung zur K 6117 bog sie nach rechts ab und missachtet hierbei die Vorfahrt eines von Orsingen heranfahrenden Pkws Ford Fiesta. Der 34 jährige Lenker des Ford Fiesta konnte trotz versuchtem Ausweichmanöver eine Kollision nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Renault Megane, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte noch mit einem Verkehrszeichen und zwei Leitpfosten bevor er dann an einer Böschung zum Stehen kam. Die beiden Insassen des Renault Megane wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 7´000 Euro. Aufgrund einer in der Nähe stattfinden Übung waren innerhalb kurzer Zeit eine größere Anzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort.

