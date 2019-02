Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mehrere Schlösser an Spinden in Freizeitbad manipuliert

Herford (ots)

(um) In den vergangenen Tagen gelang es in mindestens drei Fällen bislang unbekannten Tätern in Spinde in einem Freizeitbad an der Wiesestraße Bargeld zu stehlen. Die Täter hinterließen an den Spinden geringfügige Kratzspuren, die auf eine Manipulation an dem Schließmechanismus der Türen deuten. Der Schaden insgesamt wird mit etwa 200.- Euro angegeben. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen wird geprüft. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang keine Wertsachen in den Spinden im Umkleidebereich unterzubringen. Die meisten Freizeitbäder haben für die Aufbewahrung von z.B. Fahrzeugschlüssel und Mobiltelefonen Wertfächer im Kassenbereich, der durch Mitarbeiter im Auge behalten werden. Hinweise in den Fällen der Spinddiebstähle werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

