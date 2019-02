Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raser - 140 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft gefahren

Bünde (ots)

(um) Am späten Dienstagabend (26.02.) fuhr ein 18-Jähriger in seinem BMW auf der Südlenger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Elsestraße in Kirchlengern an dem dortigen Kreisverkehr hatte er bereits einen Beamten des Verkehrsdienstes mit seinem Polizeimotorrad hinter sich. Der "junge Fahrer" raste dann mit seinem Wagen innerhalb geschlossener Ortschaft teils mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h durch die Straßen. Offensichtlich hatte er das Polizeimotorrad in der Dunkelheit nicht als solches erkannt. Als in einem geeigneten Moment die Blaulichter an dem dann überholenden Krad aufleuchteten und die Haltezeichen gegeben wurden, waren ihm die Folgen seines spontanen Handelns wahrscheinlich klar. Nach Abzug aller Toleranzen wird der Bünder mit einer Geldbuße von 480.- Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie drei Monaten Fahrverbot rechnen. Der Bünder hat im November des vergangenen Jahres die Fahrerlaubnis erworben und ist in der Probezeit.

