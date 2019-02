Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Glaselement im Vorraum einer Bank zerstört

Löhne (ots)

(um) In der letzten Nacht zerschlugen bislang unbekannte Täter in einem Geldinstitut an der Koblenzer Straße ein Glaselement im Vorraum am Geldautomaten. Der Schaden wird mit etwa 2.000.- Euro angegeben. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen zur Tatzeit gegen 00:45 Uhr wird geprüft und die Spurensicherung erfolgte vor Ort. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise. Angaben zu verdächtigen Beobachtungen werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

