Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzte bei Auffahrunfall - Drei Wagen fahren ineinander

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Dienstag (26.2.), um 17:20, fuhr eine 27-Jährige mit ihrem roten Audi A2 auf der Bünder Straße in Richtung Herford. Als sie anhielt, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen, fuhr das Fahrzeug hinter ihr ungebremst auf. Die 32-jährige Unfallverursacherin hatte das stehende Auto zu spät bemerkt und fuhr mit ihrem grauen VW Up auf das Heck des Audi auf. Hinter der Kollision fuhr ein 38-Jähriger mit einem Caddy samt Anhänger. Der Bielefelder versuchte, dem unmittelbar zuvor stattgefundenen Unfall auszuweichen, dies gelang ihm jedoch nicht. Er fuhr als dritter Wagen auf. Die Fahrerin des Audi erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Up sowie der Caddy waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bünder Straße halbseitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.500 Euro.

