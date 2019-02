Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Sicherheitsglas an Tankstelle in Spradow eingeschlagen

Bünde (ots)

(um) In der Nacht (25.02.) zum Montag schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe am Eingang eines Kraftstoffverteilbetriebes an der Gerhard-Hauptmann-Straße ein. Das Sicherheitsglas hielt der Gewalteinwirkung stand und die Einbrecher gelangten nicht in die Verkaufsräume der Tankstelle. Der Schaden beträgt mehrer hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

