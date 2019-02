Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter stehlen Klein-LKW einer Holzbaufirma und brechen Automaten auf

Enger (ots)

(um) In der Nacht zum Sonntag (24.02.) stiegen bislang unbekannte Einbrecher in eine Holzbaufirma an der Pödinghauser Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe an einem Rolltor ein und konnten die Entriegelung lösen. Im Firmengebäude brachen sie die Automaten auf. Desweiteren gelang es ein Firmenfahrzeug (Klein-LKW VW Crafter mit Aufschrift) zu stehlen. Die dreisten Diebe öffneten gewaltsam das Haupteingangstor zum Gelände und fuhren dann mit dem gestohlenen LKW davon. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurenarbeit am Tatort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000.- Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

