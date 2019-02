Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - weißer 1er BMW wurde beschädigt.

Herford, Friedensstraße (ots)

Bro: Vom Freitag, 22.02.2019, 19:00 Uhr bis Samstag, 23.02.2019, 10:45, ereignete sich in Herford, in der Friedensstraße in Elverdissen ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer 1er BMW wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Am beschädigten BMW wurde rote Fremdfarbe sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer/in machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221 8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell