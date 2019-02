Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls an Kraftfahrzeugen - Sportklamotten und Notebook aus Auto gestohlen

Herford (ots)

(um) Innerhalb kurzer Zeit schlugen die bislang unbekannten Täter am Donnerstagabend an einem geparkten PKW an der Wiesestraße in der Innenstadt die Scheibe ein. Der Wagen war durch einen Sportler im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr dort abgestellt worden. Im Innenraum des Wagens befanden sich u.a. eine Sporttasche mit Aufdruck des Sportverein Theesen der Marke Puma und ein Laptop der Marke Acer. Der Schaden wird insgesamt mit etwa 1.000.- Euro beziffert. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

