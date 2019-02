Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Warenautomaten an Autohof aufgebrochen

Bünde (ots)

(um) In Ennigloh brachen in der Nacht zum Donnerstag (21.02.) bislang unbekannte Täter zwei Warenautomaten in einem dortigen Gebäude auf. Interessant waren für die Automatenaufbrecher die Münzgeldbestände der Geldbehälter, in den sich eine unbestimmte Menge an Bargeld befand. Der Schaden insgesamt wird mit mindestens 2.000.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell