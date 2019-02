Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Fall des Diebstahls aus Lagerräumen - Über zwanzig Gasflaschen gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (21.02.) stahlen bislang unbekannte Täter über zwanzig Gasflaschen aus einem Baustoffhandel an der Weststraße. Die 5kg und 11kg roten Flaschen waren in einem speziellen Lagerraum gesichert untergebracht, den die Täter gewaltsam aufbrachen. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

