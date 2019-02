Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Automatenaufbruch - Drei Zigarettenautomaten angebohrt

Bünde, Kirchlengern (ots)

(um) Am Dienstagmorgen (19.2.) stellten Verantwortliche eines Automatenaufstellerbetriebes an gleich drei Zigarettenautomaten Beschädigungen fest. Bislang unbekannte Täter hatten zuvor an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bünde, an der Lübbecker Straße in Kirchlengern und am Bodelschwinghweg in Klosterbauerschaft versucht die Automaten zu öffnen. Alle drei angegangenen Objekte sind mit der gleichen Tatbegehungsweise hinterlassen worden. Die Aufbrecher bohrten Löcher in die Außenhaut und versuchten, die Gehäuse so zu öffnen. Dies gelingt schon länger nicht mehr, da die neueren Automaten weitere technische Sicherungen enthalten. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und geht von Tatzusammenhängen aus. Der Schaden wird mit mindestens 3.000.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um)Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell