Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Klirrendes Geräusch in der Nacht

Herford (ots)

(um) In der letzten Nacht, gegen 01:59 Uhr, vernahmen Zeugen an der Rennstraße verdächtige Einbruchsgeräusche und verständigten die Polizei. In der Nähe der Anrufer stellten die Beamten einen Einbruchsversuch in eine Schnellgaststätte und eine Sachbeschädigung an einem PKW fest. Ein bislang unbekannter Täter hatte eine Fensterscheibe an dem Grill und eine Scheibe an dem Auto, das dort geparkt war, eingeschlagen. Der Mann in dunkler Kleidung flüchtete in den Bereich Unter den Linden und verschwand im Dunkel der Nacht. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

