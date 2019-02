Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Transporter geklaut - Täterin liefert 30 Minuten später bei der Polizei ab

Herford (ots)

(kup) Vergangene Nacht, gegen 03:50 Uhr, entwendete eine polizeibekannte Frau den Kleintransporter eines Auslieferers. Der Fahrer parkte den weißen Renault am Gehrenberg vor einem Haus. Nur wenige Meter vom Fahrzeug entfernt ließ der Bielefelder den Schlüssel im Zündschloss stecken und die Türen unverschlossen. Während er im Haus Ware auslieferte, hörte er den Motor aufheulen, lief auf die Straße zurück und sah seinen Transporter über den Alten Markt in Richtung Rennstraße davon fahren. Da sich sein Handy im entwendeten Fahrzeug befand, lief er zu einem Taxistand und alarmierte von dort aus die Polizei. Eine halbe Stunde später brachte sie den Kleintransporter zur Polizeiwache an der Elverdisser Straße. Sie erklärte den Beamten, sie habe sich den Wagen ausgeliehen, um Sachen abzuholen. Da er aber voller Ware sei, sei er für sie ungeeignet. Der Transporter konnte dem Fahrer vor Ort übergeben werden.

