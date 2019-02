Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall von Diebstahl - Sprinter geklaut

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (18.2.), 16:00 Uhr, und Dienstag, 06:55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter an der Herforder Straße. Ein Hiddenhauser Kurierfahrer hatte das Fahrzeug am Nachmittag verschlossen vor seiner Garage abgestellt. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Der weiße Kleintransporter ist im Kreis Herford zugelassen. Der Wert des Wagens wird mit mindestens 10.000 Euro angegeben. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05221 888-0.

