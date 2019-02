Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - An LKW und PKW Reifen zerstochen

Enger (ots)

(um) In Besenkamp an der Herzogstraße haben bislang unbekannte Täter wiederholt an Kraftfahrzeugen die Reifen zerstochen. Über den Zeitraum der vorletzten Nacht (21.02.) sind Reifen an einem dort geparkten roten LKW und alle Reifen an einem grauen PKW Ford beschädigt worden. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise von verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum werden in diesen Fällen an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

