POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 10.12.18

Goslar (ots) - In Lebensmittelgeschäft eingebrochen.

Bad Harzburg. In der Zeit von Sonntagmorgen, 01.30 Uhr, bis Montagmorgen, 00.47 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in ein Lebensmittelgeschäft in der Landstraße ein und entwendete u.a. ein Fernsehgerät, ein Handy sowie mehrere Bekleidungsgegenstände, die der Täter allerdings aus nicht geklärten Gründen bei seiner anschließenden Flucht in der Nähe zurückließ. Bei der Tat entstand ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Bad Harzburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05322/91111-0 zu melden.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, wurde ein 24-Jähriger aus Liebenburg mit seinem Fahrzeug in der Immenröder Straße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, der sich durch einen entsprechenden Vortest auch bestätigte. Der Fahrer mußte sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell