POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, dem 07.12.2018 bis Sonntag, dem 09.12.2018

Goslar (ots) - Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Freitag, dem 07.12.2018, zwischen 18.50 und 22.10 Uhr wurde bei einem Pkw Mazda, der in der Breiten Straße 19 abgestellt war, der Aussenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Teileinsturz einer Brandruine

Am Samstag, dem 08.12.2018, gegen 16.30 Uhr, stürzte der gesamte Nordostflügel einer Brandruine in der Straße Alter Kaiserweg ein. Da die Gefahr weiterer Einstürze bei dem in Hanglage stehenden Gebäude besteht, mußten einige Anwohner darunter liegender Häuser ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Der Alte Kaiserweg ist in dem Bereich vorerst gesperrt. Mit den Abrißarbeiten wird am Montag begonnen. / Hau.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell