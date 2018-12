POL-GS: PK Seesen, Pressebericht vom 07.12.18-08.12.18

Goslar (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, den 07.12.18, gegen 20:45 Uhr, wurde ein 15-jähriger Hahäuser mit seinem Zweirad angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass am eigentlich gedrosselten Kleinkraftrad leistungssteigernde Veränderungen vorgenommen wurden, sodass dieses fahrerlaubnispflichtig wurde. Der Hahäuser war jedoch lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Computerbetrug Am Freitag, den 07.12.18, wurde angezeigt, dass von Vereinskonto eines Seesener Vereins, mehrfach unberechtigt verschiedene Geldbeträge abgebucht wurden.

Ein weiterer Fall von Computerbetrug wurde am Samstag, den 08.12.18, angezeigt. Eine 21-jährige Münchehöferin erhielt eine Rechnung über ein Notebook im Wert von 1903 Euro, welches sie weder bestellt, noch erhalten hat. Es stellte sich heraus, dass ihr Emailaccount gehackt wurde und anschließend über ihre Kundendaten das Notebook bestellt und an eine Packstation versandt wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Donnerstag, den 06.12.18, 19:00 Uhr bis Freitag, den 07.12.18, 07:00 Uhr, wurde ein Reifen vom Pkw eines 21-jährigen Anzeigenerstatters aus Marklohe zerstochen. Der Pkw war vor einem Ferienhaus in Seesen abgestellt.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung An der Bushaltestelle des Schulzentrums wurden am Freitag, den 07.12.18, verschiedene Farbschmierereien begangen. Einer der jugendlichen Täter konnte am Ort festgestellt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Diebstahl von Tandemachsen Bei einem in Seesen ansässigen Unternehmen wurden in der Nacht von Donnerstag, 06.12.18, auf Freitag, den 07.12.18, zwei Tandemachsen eines Anhängers entwendet, nachdem der/die unbekannte/n Täter ein Zaunelement abschraubte/n, um widerrechtlich auf das umzäunte Gelände zu gelangen. Es entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro.

Hausfriedensbruch und Körperverletzung Zu einer Körperverletzung kam es am Freitag, den 07.12.18, gegen 14:30 Uhr, in einem Wohnheim für Pflegekräfte. Zwischen einem 33-jährigen und einem 25-jährigen Bewohner arteten Streitigkeiten derart aus, dass der Ältere auf den Jüngeren mit Fäusten einschlug, nachdem er dessen Zimmer unberechtigt betrat. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Ladendiebstahl In einem Seesener Verbrauchermarkt, im Bereich der Braunschweiger Str., wurden am Freitag, den 14:30 Uhr, insgesamt drei männliche Personen vom Filialleiter im Kassenbereich beobachten, von denen zwei Personen jeweils eine Schachtel Zigaretten in ihre Jackentaschen steckten und ohne zu bezahlen den Markt verließen. Als die Personen angesprochen wurden flüchteten sie zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die dritte Person flüchtete ebenfalls unter Zurücklassung der auf dem Kassenband abgelegten Ware.

Illegale Müllablagerung Im Bereich des Asseken wurde durch einen Spaziergänger am Samstag, den 08.12.18, festgestellt, dass dort ein in Teilen zerlegter Schrank abgelagert, bzw. entsorgt wurde. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden.

