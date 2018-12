Goslar (ots) - Taschendiebstahl auf Goslarer Weihnachtsmarkt

Am frühen Samstagabend, den 09.12.2018, gegen 17.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Jackentasche der 45-jährigen Geschädigten ein Smartphone. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Hier nochmal der Hinweis, dass besondere Vorsicht geboten ist, da Weihnachtsmärkte beliebte Ziele von Taschendieben sind.

Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen, den 09.12.2018, gegen 05.58 Uhr, geriet ein 22-jähriger Goslarer, welcher die B 82 in Richtung Goslar in Höhe des dortigen Lokschuppens befuhr, mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Infolgedessen kam der Pkw von der Fahrbahn ab, wo er in einen angrenzenden Straßengraben rutschte und geborgen werden musste.

Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am verunfallten Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

i.A. Schulz, PKin

