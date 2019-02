Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Wohnhauseinbruch

Hiddenhausen, Im Wiesendahl (ots)

Bro: Vom 22.02.2019 auf den 23.02.2019 ereignete sich ein versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Hiddenhausen-Schweicheln, in der Straße Im Wiesendahl. Bisher unbekannter Täter versuchte über die Terrasse in das Gebäude einzudringen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

