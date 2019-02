Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei hochwertige Fahrräder gestohlen - Diebe knacken Schlösser

Bünde (ots)

(kup) Am vergangenen Wochenende kam es in Bünde zu Diebstählen von zwei hochwertigen Fahrrädern. In einem Fall entwendeten unbekannte Täter ein am Rathaus angeschlossenes Mountainbike der Marke Scott. In einem weiteren Fall wurde an der Friedrichstraße ein schwarzes Mountainbike gestohlen. Ein 43-Jähriger hatte am Freitag (22.2.), gegen 17:00 Uhr, sein rotes Rad mit gelber Aufschrift an einen Fahrradständer auf dem unteren Parkplatz des Bünder Rathauses angeschlossen. Als er nur eine Stunde später zurückkehrte, war das Spiralschloss geknackt und das Fahrrad entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Im zweiten Fall schloss ein 15-Jähriger sein schwarzes Mountainbike gegen 20:00 Uhr mit einem Kettenschloss ab. Als er gegen 22:50 Uhr zurückkehrte, fand er nur noch das kaputte Schloss vor. Das Rad ist von der Marke Ghost, Modell Kato 3. Der Sachschaden beträgt etwa 780 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

