Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Schwimmbad

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag brachen unbekannte Täter in das Schwimmbad an der Bückeburger Straße ein. Die Diebe schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein um ins Innere zu gelangen. Von einer Toilette aus, versuchten sie die Wand zu einem Büro zu durchbrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Nach erstem Anschein wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

