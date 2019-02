Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - weiter geht's

Soest (ots)

Soest - weiter geht's Nachdem ein 32-jähriger Soester bereits am Samstag nach einem Einbruch in eine Gartenhütte aufgefallen war, hatte die Polizei am Sonntag weitere Begegnungen mit ihm. Gegen 01:16 Uhr traf eine Streife auf den Mann als er sich am Bahnhofsvorplatz mit dort abgestellten Fahrrädern beschäftigte. Um 14:27 Uhr riefen Zeugen die Polizei zur Bischofstraße. Hier hatte ein unbekannter Täter, auf den die Beschreibung des 32-jährigen genau passte, aus einer Garage eine Kiste Leergut entwendet. Gegen 17:20 Uhr meldete sich ein Zeuge aus dem Grandweg. Er hatte einen Mann beobachtet, der in Garagen auf einem Hinterhof eindrang. Der Zeuge sperrte den Dieb in einer Garage ein und verständigte die Polizei. Der Mann führte schon wieder ein anderes Rad mit sich, dessen Herkunft noch nicht geklärt werden konnte. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell