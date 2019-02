Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Montag eine 38-jährige Peugeot-Lenkerin zu, als sie an der Kreuzung Allmandstraße/Möttelinstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 22-jährigen Fiat-Fahrerin missachtete und mit dieser kollidierte. Durch den Aufprall schleuderte der Peugeot anschließend noch gegen einen Parkautomaten. Die Höhe des Gesamtschadens an den zwei Pkw beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 20.00 Uhr versucht, einen Mitarbeiter eines Wettbüros in der Obere Breitestraße zu berauben. Der 27-Jährige wollte gerade in Begleitung zweier Bekannter das Wettbüro verlassen, als einer der Begleiter mit dem Unbekannten, der mit einer Pistole bewaffnet war, im Eingangsbereich des Gebäudes zusammenstieß. Der Täter flüchtete daraufhin, ohne die Tathandlung zu vollenden, in Richtung Adlerstraße. Der Mann wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, athletischer Körperbau, war bekleidet mit einer grünen Baumwolljacke, schwarzer Mütze, weißem Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen, engen Jeans, er trug einen schwarzen Rucksack. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Ravensburg, Tel. 0751 803-0, zu wenden.

Sachschaden von rund 6000 Euro an zwei Pkw entstand am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in der Georgstraße. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer sowie eine 35-jährige Golf-Fahrerin wollten gleichzeitig den Parkplatz verlassen, wobei der Audi-Fahrer irrtümlich annahm, dass die vor ihm fahrende Golf-Lenkerin ohne nochmals anzuhalten in den Straßenverlauf der Georgstraße einbiegen wollte. Er beschleunigte und fuhr auf das Fahrzeug der noch stehenden 35-Jährigen auf.

Die Polizei Leutkirch sucht nach Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung am Montag gegen 12.45 Uhr auf der auf der L 318 bei Urlau. Eine 21-jährige Audi-Fahrerin hatte in Fahrtrichtung Isny drei Fahrzeuge überholt und dabei offenbar die Entfernung eines entgegenkommenden Lkw falsch eingeschätzt. Der Lkw-Fahrer musste gemäß Angaben von Zeugen stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die 21-Jährige scherte dann laut Zeugenaussagen wieder auf die rechte Fahrspur ein, woraufhin der Lenker eines schwarzen Kleinwagens stark abbremsen musste. In weiterer Folge kam es im nachfolgenden Verkehr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten 20-jährigen Ford-Fahrerin, die mit dem Kopf beim Aufprall an das Lenkrad schlug. Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, insbesondere der unbekannte Lkw-Fahrer sowie der Fahrer des schwarzen Kleinwagens, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Während des Sportunterrichts in der Sporthalle des Gymnasiums wurden am Montagnachmittag zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr durch unbekannte Täter aus der Umkleidekabine der Herren eine Sporttasche und Nike-Schuhe entwendet. Aus der Damenumkleide wurde aus einer Jackentasche ein iPhone 5 gestohlen. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, erbeten.

Drei unbekannte Täter sind am heutigen Dienstag gegen 01.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Graf-Leopold-Straße eingebrochen. Die Männer hebelten eine Tür auf und gingen dann zunächst ins Obergeschoss, wo sie Schränke und Schubladen durchsuchten. Im Erdgeschoss wurden sie von den Bewohnern überrascht und flüchteten durch die Haustür in Richtung des ehemaligen Bahnhofs. Insgesamt soll es sich um drei Personen gehandelt haben, eine davon konnte beschrieben werden als 165 cm groß, normale Statur, maskiert mit dunkler Mütze mit Sehschlitzen über den Kopf gezogen. Das Diebesgut besteht aus einer Handtasche ohne Wertsachen darin. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sind an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, erbeten.

