POL-PB: Auf Autobahnrastplatz Lkw-Tank leergepumpt

Lichtenau (ots) - (mb) In der Nacht zu Donnerstag haben Dieseldiebe auf dem Rastplatz Blankenrode an der A44 zugeschlagen.

Ein Sattelzugfahrer aus Menden war am Mittwoch auf der A44 in Richtung Dortmund unterwegs. Gegen 18.30 Uhr steuerte er den Rastplatz Blenkenrode an und legte sich schlafen. Als er am Donnerstag um 05.00 Uhr weiterfahren wollte, stellte er fest, dass der Tank nahezu leer war. Das Tankschloss war aufgebrochen und über 400 Liter Diesel waren abgepumpt worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge und Personen auf dem Rastplatz gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

