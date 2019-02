Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 2 BMW gestohlen - Täter in X5 wird in Polen festgenommen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (27.02.) stahlen zunächst unbekannte Täter einen BMW X 5 und einen 3er BMW von der Bielefelder Straße. Die Fahrzeuge waren auf Stellplätzen vor und hinter dem Haus abgestellt. Im Rahmen der Fahndungen der Polizei nahmen an der polnischen Grenze in Legnica, etwa eine Stunde Fahrt hinter Görlitz, die dortige Polizei den Täter in dem BMW X5 nach Verfolgungsfahrt fest. Die Fahndungsausschreibungen zu dem 3er BMW erfolgte ebenfalls noch in der Nacht. Die Fahrzeuge werden mit einen Wert von 20.000.- und fast 12.000.- Euro angegeben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell