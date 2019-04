Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Schwierige Löscharbeiten an brennendem Wohnhaus -Asbestzementdach und Überlandleitung Stellen Herausforderung dar-

Bild-Infos

Download

Dithmarschen (ots)

Aktuell befinden sich die Feuerwehren Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel und Meldorf in einem Einsatz in der Ortschaft Barlt. Eine anfänglich überschaubare Einsatzmeldung über einen brennenden Trockner alarmierte die Feuerwehr Barlt gegen 11:30 Uhr. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer musste festgestellt werden, dass sich das Feuer bereits in die Zwischendecke des Einfamilienhauses vorgearbeitet hatte. Umgehend wurden die Wehren aus Busenwurth, Elpersbüttel und Meldorf an die Einsatzstelle gerufen. Anfängliche Löscharbeiten im Innenangriff mussten aufgrund der Brandausbreitung in den Dachraum zur Sicherheit der Einsatzkräfte abgebrochen werden. Auch von außen stellen die Löscharbeiten eine Schwierigkeit dar, denn die Dacheindeckung aus Asbestzementplatten zerberstet unter der Hitze des Feuers. Die Abplatzungen des Daches zwingen die Einsatzkräfte zu größeren Sicherheitsabständen bei den Löscharbeiten. Auch der Einsatz einer Drehleiter ist aufgrund einer Überlandleitung vor dem Gebäude vorerst nicht möglich. Zur Zeit befinden sich die Einsatzkräfte noch im Einsatz. Die Löscharbeiten Werden sich noch über einige Stunden in den Nachmittag ziehen.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

Pressewart

Ole Kröger

Mobil: 01520-8538343

E-Mail: ole.kroeger@ff-averlak-blangenmoor.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell