POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen / B 31

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der B 31 ein 19-jähriger BMW-Lenker von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der junge Fahrer befuhr die Bundesstraße von der Colsmanstraße kommend in Richtung Riedleparktunnel. In einer Kurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Sein Fahrzeug, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Ailingen

Wasserschaden

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schmalholzstraße lief am Samstag gegen 16.00 Uhr Wasser in die darunterliegende Wohnung und in den Keller. Da niemand die Wohnungstür öffnete, wurde diese durch die Freiwillige Feuerwehr Ailingen im Beisein der Polizei geöffnet. Als Wasserquelle wurde ein tropfender Wasserhahn des Waschmaschinenanschlusses im Bad lokalisiert. Dieser wurde abgedreht und das Wasser im Haus abgepumpt. Wie es zu diesem Schadensereignis kommen konnte, ist noch unklar, da an dem Anschluss kein Schlauch oder Gerät angeschlossen war.

L 334 / Langenargen

Betrunkener Autofahrer

Über 1,5 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 34-jährigen Autofahrers, der am Samstag gegen 02.30 Uhr auf der L 334 kurz nach Langenargen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer war auf der Landesstraße von Langenargen in Richtung Bierkeller gefahren. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, am Baum von rund 1.000 Euro. Die Beamten veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und stellten im Anschluss seinen Führerschein sicher. Er wurde darüber belehrt, bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen.

Langenargen-Oberdorf

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.00 Uhr auf der K 7706 ereignet hat. Eine 28-jährige VW-Lenkerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den VW einer vor ihr stehenden 23-Jährigen aufgefahren, die an der Auffahrt zur B 467 verkehrsbedingt halten musste. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt, der VW der 28-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meckenbeuren

Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Zeugen teilten am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr der Polizei mit, dass in der Schubertstraße ein Pkw auf einer Wiese stehe, bei dem der Motor laufen und das Licht brennen würde. Beamte des Polizeireviers konnten neben dem Pkw am Boden liegend einen Mann feststellen, der angab, sich verfahren zu haben. Da beim ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Im Krankenhaus veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem nicht in Deutschland lebenden Mann eine Sicherheitsleistung von 500 Euro erhoben und der Führerschein beschlagnahmt.

Markdorf

Wechselseitige Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Männern kam es am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr vor einer Diskothek in der Riedheimer Straße. Ein Türsteher verwies einen 19-Jährigen der Lokalität, da sich dieser im Inneren daneben benommen hatte. Mit seinem 21-jährigen Begleiter begab sich der 19-Jährige vor die Diskothek. Dort spuckte der Jüngere dem Türsteher ins Gesicht, weshalb es zu einem Gerangel kam. Einem zweiten Türsteher, der seinem Kollegen zur Hilfe eilte, schlug der 21-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hiergegen wehrte sich der Türsteher und schlug zurück. Der 21-Jährige wurde hierbei verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt nun die Polizei.

Überlingen

Diebstahl

Polizeibeamten fielen am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Lippertsreuterstraße drei junge Männer auf, die beim Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriffen. Einer der drei hatte einen Korb dabei, den er bei der Flucht zurück ließ. In dem Korb konnten zwei Kennzeichenschilder, ein Parkplatzreservierungsschild und einige leere Bierflasche festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei der flüchtigen Männer an einer Bushaltestelle angetroffen werden. Ein 20-Jähriger gab zu, die Kennzeichenschilder und den Korb entwendet zu haben. Die Kennzeichen wurden dem Fahrzeughalter wieder ausgehändigt. Wegen Diebstahls muss sich der junge Mann nun verantworten.

