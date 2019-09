Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifenstecher in Gerolstein Polizei Gerolstein ermittelt den Täter

Gerolstein (ots)

In der vergangenen Woche wurden an drei Fahrzeugen in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße die Reifen zerstochen. Inzwischen konnte durch polizeiliche Ermittlungen, ein 17- jähriger Tatverdächtiger aus der VG Gerolstein ermittelt werden. In einer Vernehmung gestand er ein, die Taten unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Den jugendlichen Täter erwarten jetzt mehrere Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Reiner Roos

Polizeihauptkommissar

Polizeiwache Gerolstein

Telefon: 06591/952620

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell