Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in EDEKA-Markt

Jünkerath (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 19.09.2019 auf Freitag, 20.09.2019, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in den EDEKA-Markt in Jünkerath. Es konnte ein dunkel-farbener VW Golf im Tatzusammenhang gesehen werden. Gestohlen wurden hauptsächlich Zigaretten. Es ist ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

