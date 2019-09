Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Einbruchsdiebstähle in Grundschule und Kindertagesstätte in einer Nacht

Wintrich (ots)

In der Nacht vom 17.09.2019, 18:00 Uhr auf den 18.09.2019, 07:30 Uhr kam es in der Ortslage Wintrich zu zwei Einbruchsdiebstählen. Diese wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit von den selben Tätern ausgeführt. Angegangen wurde die Kindertagesstätte sowie die Grundschule in Wintrich. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 3000 Euro. Nach Aufnahme der Sachverhalte durch die Polizei Bernkastel-Kues, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich derzeit an. Sollte jemand sachdienliche Hinweise geben können, bitte bei der Kriminalinspektion in Wittlich unter der Telefonnummer 06571-95000 melden.

